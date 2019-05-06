ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стали известны обстоятельства гибели бортпроводника в Шереметьево

10:11
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Стюард попытался открыть дверь в горящей хвостовой части самолета, чтобы спасти людей

При пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 погиб 22-летний бортпроводник Максим Моисеев. Он до последнего боролся за жизнь пассажиров.

У самолета были две двери, эвакуация велась через переднюю по надувному трапу. Моисеев работал в хвостовой части самолета, которую охватил огонь. Для того, чтобы ускорить выход пассажиров, молодой стюард попытался открыть вторую дверь, но не смог из-за пожара.

Максим мечтал работать в небе. Сначала он хотел стать профессиональным военным, но затем передумал и подался в гражданскую авиацию. "Его скорее не самолеты привлекали, а профессия – он считал ее интересной", - рассказал Lshot бывший сослуживец Моисеева.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва-Мурманск, загорелся при посадке в столичном аэропорту "Шереметьево". По последним официальным данным, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Погибший бортпроводник Максим Моисеев
Погибший бортпроводник Максим Моисеев
Погибший бортпроводник Максим Моисеев
Погибший бортпроводник Максим Моисеев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.