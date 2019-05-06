Стали известны обстоятельства гибели бортпроводника в Шереметьево

Стюард попытался открыть дверь в горящей хвостовой части самолета, чтобы спасти людей

При пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 погиб 22-летний бортпроводник Максим Моисеев. Он до последнего боролся за жизнь пассажиров.

У самолета были две двери, эвакуация велась через переднюю по надувному трапу. Моисеев работал в хвостовой части самолета, которую охватил огонь. Для того, чтобы ускорить выход пассажиров, молодой стюард попытался открыть вторую дверь, но не смог из-за пожара.

Максим мечтал работать в небе. Сначала он хотел стать профессиональным военным, но затем передумал и подался в гражданскую авиацию. "Его скорее не самолеты привлекали, а профессия – он считал ее интересной", - рассказал Lshot бывший сослуживец Моисеева.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва-Мурманск, загорелся при посадке в столичном аэропорту "Шереметьево". По последним официальным данным, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.