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"Санечка, Санечка": что происходило на борту сгоревшего Sukhoi Superjet

10:14
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Пассажир снял на видео пожар и панику в салоне самолета

В Сети появилось видео, снятое пассажиром самолета Sukhoi Superjet 100 сразу после возгорания на борту. 

Что известно о сгоревшем в "Шереметьево" самолете Sukhoi Superjet 100
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5 мая на YouTube выложили видео, на котором видно, как пламя охватило крыло самолета при посадке в "Шереметьево". Слышно, как в салоне началась паника. Одна пассажирка кричала своему сыну: "Санечка, Санечка". Ее пытались утихомирить мужчины, один из которых сказал: "Тихо, успокойся". За несколько секунд до конца видео кто-то скомандовал: "На выход все!"

Что стало с автором видео, неизвестно. Его ролик на YouTube собрал свыше тысячи просмотров. Некоторые интернет-пользователи отметили мужество мужчины, заснявшего пожар на видео. "Надеюсь, что Санечка и его мать выжили", - написал один из юзеров. 

Напомним, пожар на борту самолета Sukhoi Superjet 100, вылетавшего из Москвы в Мурманск, произошел вечером в воскресенье, 5 мая. По предварительным данным, в лайнер попала молния. Во время посадки у самолета надломились шасси, он ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу, после чего начался пожар. На борту находились 78 человек. По данным СК, 41 пассажир, включая двух детей, погибли. 37 человек госпитализировали. 

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