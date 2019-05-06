"Горе какое!" Пугачева скорбит из-за ужасной трагедии

Подписчики Примадонны осудили пассажиров, спасавших свои чемоданы

6 мая певица Алла Пугачева прокомментировала трагедию с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево".

"Горе какое! Не приведи Господь. Скорбим", - написала Народная артистка СССР в своем Instagram, поставив два эмодзи со сложенными руками.

За несколько минут пост Пугачевой собрал более 23 тысяч отметок "Нравится" и десятки комментариев. Большинство интернет-пользователей выразили соболезнования в связи с трагедией в "Шереметьево". Некоторые подписчики Примадонны осудили пассажиров Sukhoi Superjet 100, которые, как пишут СМИ, во время пожара начали спасать свои чемоданы и тем самым затруднили эвакуацию людей с задних рядов. "Жаль, что люди, спасавшие чемоданы, не попадут под суд", - написал кто-то.

Ранее сообщалось, что на YouTube выложили душераздирающий ролик, на котором видно, как пламя охватило крыло самолета и как на борту лайнера началась паника.

Напомним, пожар на борту самолета Sukhoi Superjet 100, вылетавшего из Москвы в Мурманск, произошел вечером в воскресенье, 5 мая. По предварительным данным, в лайнер попала молния. На борту находились 78 человек. По данным СК, 41 пассажир, включая двух детей, погибли. 37 человек госпитализировали.