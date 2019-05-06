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"Горе какое!" Пугачева скорбит из-за ужасной трагедии

10:36
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Подписчики Примадонны осудили пассажиров, спасавших свои чемоданы

6 мая певица Алла Пугачева прокомментировала трагедию с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево". 

Что известно о сгоревшем в "Шереметьево" самолете Sukhoi Superjet 100
Пассажир снял душераздирающее видео из салона охваченного огнем самолета
Список погибших при возгорании самолета в "Шереметьево"

"Горе какое! Не приведи Господь. Скорбим", - написала Народная артистка СССР в своем Instagram, поставив два эмодзи со сложенными руками. 

За несколько минут пост Пугачевой собрал более 23 тысяч отметок "Нравится" и десятки комментариев. Большинство интернет-пользователей выразили соболезнования в связи с трагедией в "Шереметьево". Некоторые подписчики Примадонны осудили пассажиров Sukhoi Superjet 100, которые, как пишут СМИ, во время пожара начали спасать свои чемоданы и тем самым затруднили эвакуацию людей с задних рядов. "Жаль, что люди, спасавшие чемоданы, не попадут под суд", - написал кто-то. 

Ранее сообщалось, что на YouTube выложили душераздирающий ролик, на котором видно, как пламя охватило крыло самолета и как на борту лайнера началась паника. 

Напомним, пожар на борту самолета Sukhoi Superjet 100, вылетавшего из Москвы в Мурманск, произошел вечером в воскресенье, 5 мая. По предварительным данным, в лайнер попала молния. На борту находились 78 человек. По данным СК, 41 пассажир, включая двух детей, погибли. 37 человек госпитализировали. 

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