Анджелину Джоли парализовало на фоне изнурительного развода

Актриса забеспокоилась после того, как у нее опустились уголки губ

43-летняя американская актриса Анджелина Джоли, которая переживает изнурительный бракоразводный процесс с Бредом Питтом, пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем.

Обладательница "Оскара" сказала Vanity Fair, что у нее развивается паралич Белла, из-за которого у нее частично онемели лицевые мышцы. По словам Джоли, все началось с того, что у нее опустились уголки губ.

Анджелина Джоли сообщила, что она прошла курс акупунктуры, после чего ей стало немного лучше. Эффект от акупунктуры может оказаться кратковременным, но врачи считают, что голливудская звезда способна побороть паралич. Не исключено, что в скором времени Джоли потребуется длительное лечение.

Сообщается, что из-за проблем со здоровьем у Анджелины Джоли испортилась кожа, а на голове появилось много седых волос. По некоторым данным, все эти изменения в организме звезды могли произойти после того, как ей удалили молочные железы и яичники во избежание онкологического заболевания. Есть также версия, что здоровье Джоли подкосили стрессы, вызванные разводом с Бредом Питтом.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли завещала свои миллионы старшему сыну, который отказывается признавать Питта своим отцом и во всем поддерживает мать.