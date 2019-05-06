Опубликованы фото жертв трагедии в "Шереметьево"

Все тела извлечены из сгоревшего фюзеляжа

Пожар в самолете Sukhoi Superjet-100, который совершил жесткую посадку в столичном аэропорту "Шереметьево", унес жизни 41 человека.

Среди них – жительница Мурманска Альбина Пилипчук, она работала в одной из компаний специалистом по связям с общественностью, пишет kp.ru ("Комсомольская правда"). У женщины остался сын. Ее подруга Екатерина Ключникова, с которой погибшая летела в Москву по работе, осталась жива. Она никак не может поверить, что Альбина не спаслась.

"Катя пока в Москве, ждала информацию об Альбине, сейчас не выходит на связь. Она точно не полетит, вернется домой поездом", - рассказала Анна, подруга погибшей Альбины.

Москвич Александр Сорокалит летел в Мурманск на рыбалку. Его супруга целую ночь ждала списков погибших и только к утру узнала, что ее мужа нет в живых, сообщает "Московский комсомолец". На руках у женщины остались двое сыновей. В самолете Александр сидел в хвосте и шансов выжить у него не было.

Жительница Мурманской области Ксения Новикова потеряла в катастрофе мужа и 12-летнюю дочь. По данным telegram-канала Baza, Они тоже сидели в хвосте самолета и не успели спастись.

Трагедия оборвала жизни начальника лаборатории охраны окружающей среды Кольской АЭС Андрея Чупрунова и его жены Екатерины. Друзья и родные до последнего не верили в произошедшее.

Также в трагедии в "Шереметьево" погибла сотрудница правительства Мурманской области Алена Мартынова. Она работала в министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Среди погибших оказался один из членов экипажа – 22 летний стюард Максим Моисеев. Он хотел открыть дверь в горящем хвосте самолета, чтобы ускорить эвакуацию людей, но не смог.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва-Мурманск, загорелся при посадке в столичном аэропорту "Шереметьево". По последним официальным данным, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Все тела извлечены из сгоревшего фюзеляжа, родственники приехали в Москву для опознания тел.