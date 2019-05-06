Названы основные версии крушения самолета в "Шереметьево"

С места трагедии изъяты речевой и бортовой самописцы

Следователи устанавливают точные причины трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100. Как сообщили в СКР, изъяты речевой и бортовой самописцы. Специалисты изучают аудиозаписи переговоров, записи камер видеонаблюдения, образцы топлива, взятые из баков самолета и на заправочной станции. В числе основных версий - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, рассматривают также неисправность самолёта и сложные метеоусловия. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы.

Сейчас следователи и авиационные эксперты по кадрам изучают видео с камер наблюдения и очевидцев. Самолет приземляется не на задние стойки шасси, как обычно, а на переднюю, потом подпрыгивает еще раз, садится, после чего в задней части начинается сильный пожар.

"К сожалению, самолет был большой посадочной массы. Посадка происходила с превышением скорости, как мы видим. Приземление произошло с разрушением конструкции самолета - шасси и двигателей, пробиты топливные баки, в которых было очень много керосина, который воспламенился. Ну, а так как самолет двигался с набегающим потоком воздуха, все это сносило в хвост самолета", - пояснил заслуженный пилот России Сергей Кругликов.

Самолет находился в воздухе всего 28 минут. За это время он не успел выработать топливо, заправленное на рейс до Мурманска - это более двух часов полета. Отсюда превышение посадочной массы и пожар от удара о полосу. О том, как развивались события в воздухе, рассказывают очевидцы. По их словам, они видели яркую вспышку и слышали хлопок. В это время пилоты доложили на землю о нештатной ситуации и кратковременных перебоях радиосвязи.

Не исключено, что в самолет попала молния. Погодные условия в районе аэропорта накануне вечером были непростые - временами дождь, переменная облачность и порывистый сильный ветер. Над Московской областью проходил атмосферный фронт.

"Я думаю, что первоначально нужно поверить и командиру экипажа, что обстоятельства, которые могли повлечь такие последствия - это сложные метеорологические условия. Ветер по градиентам различный и по высотам он тоже отличался. А это признак того, что могли накапливаться большие потенциалы электричества в облаках. А самолет когда выполняет полет, более того, он еще электризуется сам по себе", - сказал генерал-майон, заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Современный самолет - сложное энергонасыщенное устройство. Электростатические разрядники в сложных погодных условиях могли не справиться и произошёл пробой, который вывел электрооборудование лайнера из строя. Кроме того, среди возможных причин катастрофы в Следственном комитете рассматривают недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета. Уже найдены оба бортовых самописца. В ближайшее время специалисты приступят к их изучению. По словам экспертов и очевидцев, экипаж проявил мужество и профессионализм, организуя эвакуацию пассажиров.

- Благодаря кому Вы остались живы?

- Стюардессе.

Однако спасти, к сожалению, удалось не всех. Эвакуироваться в основном не успели люди, которые находились в задней части салона - она в первую очередь оказалась охвачена огнем и своевременно выйти им могли помешать в том числе и пассажиры, которые пытались взять с багажных полок свои вещи и загораживали проход. На этих кадрах видно (см. видео), как уже после эвакуации, на летном поле некоторые несут в руках даже чемоданы. Расследование катастрофы по поручению правительства проводит комиссия Межгосударственного авиационного комитета. В аэропорту "Шереметьево" работаюь представители Министерства транспорта, Росавиации, Следственного комитета и прокуратуры. Инициирована досрочная проверка авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта и и госкорпорации по организации воздушного движения.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".