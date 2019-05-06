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Мир скорбит в связи с трагедией в "Шереметьево"

12:04
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Слова сочувствия и поддержки после крушения Sukhoi Superjet 100 приходят из разных стран

О ситуации с аварией в аэропорту "Шереметьево" доложено Владимиру Путину. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент дал поручения провести максимально тщательное расследование случившегося и оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Глава государства выразил глубокое соболезнование всем, кто потерял родных и близких в результате этого авиапроисшествия, передает "ТВ Центр".

Слова сочувствия и поддержки в связи с трагедией приходят из разных стран. Шокирующим назвал случившееся канцлер Австрии. Себастьян Курц пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Соболезнования выразили президенты Сербии, Словакии, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, Таджикистана. Заявление опубликовал МИД Турции. В нём говорится, что восприняли случившееся с глубокой скорбью. Специальные сообщения разместили также МИД КНР, Румынии, Латвии, послы США и Британии.

Видео: репортаж "ТВ Центра" о версиях крушения самолета

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