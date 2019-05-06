Появились уточненные данные о пострадавших при посадке Superjet

Стало известно, какие травмы получили пассажиры сгоревшего в "Шереметьево" самолета

Девять пострадавших находятся в центре хирургии имени Вишневского и институте Склифосовского. Сразу после аварии трое были доставлены в Химкинскую больницу. Позже ночью всех перевели в столичные клиники. Были задействованы вертолёты.

Самолет Sukhoi Superjet 100 со второй попытки заходит на посадку. Несколько раз бьётся о полосу. Двигатели вспыхивают. Лайнер почти полностью охвачен огнем. Что творится в это время в салоне - страшно представить.

В самолете - паника. Кто-то достает с багажных полок свои вещи. Экипаж начинает эвакуацию - по надувным трапам в передней части лайнера. В это время в горящем хвосте бортпроводник Максим Моисеев пытается открыть заднюю дверь. Это не удается. Максим продолжает выводить пассажиров из салона. До последнего не выходит сам. Молодой человек геройски погиб.

Ему было чуть более 20 лет. Коллеги Максима - бортпроводницы Татьяна Касаткина и Ксения Фогель - сумели спастись, успев эвакуировать десятки людей. В списке погибших - 41 фамилия. Это более половины из числа тех, кто был на борту.

Машины скорой помощи прибыли на место в считаные секунды. За медицинской помощью обратились около 20 человек. По последней информации, госпитализированы девять пострадавших. Их доставили в институты Вишневского и Склифосовского. Для доставки раненых в медучреждения задействовали вертолеты.

Видео из сгоревшего салона самолета SSJ 100

"Тяжесть состояния в основном определяется термоингаляционными травмами и отравлением продуктами горения. Кроме того, у пациентов есть множественные травмы, в том числе туловища, рук, ног. И одна пациентка в институте Вишневского с ожогами 15-18% поверхности тела. И тоже с множественными травмами. В полном объеме больные обследованы и лечение проводится", - сказала глава Минздрава России Вероника Скворцова.

В авиакатастрофе выжили 37 человек. На сайте "Аэрофлота" опубликован список фамилий. Он неполный и будет дополняться. Пострадавшим, а также родственникам погибших оказывается психологическая помощь. Открыты два телефона горячей линии. На них уже поступило более 500 звонков. Жителям Мурманской области, которые пострадали в авиакатастрофе или потеряли своих близких, выплатят по 500 тысяч и миллиону рублей соответственно. В регионе объявлен трехдневный траур.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".