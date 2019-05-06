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Люди несут цветы и игрушки в "Шереметьево" после крушения Superjet

12:46
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Выразить соболезнования погибшим можно и в городе, где у памятников также организованы места для цветов

Аэропорт "Шереметьево" возвращается к обычному режиму работы после жёсткой посадки Superjet. Ночью были задержаны десятки вылетов. Первым сегодняшним рейсом из Мурманска в Москву прибыли родственники погибших, с ними работают медики и психологи. А в здании терминала Б люди организовали стихийный мемориал в память о погибших, сообщает "ТВ Центр". С самого утра туда несут цветы.

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"Шереметьево" работает в ограниченном режиме. Это значит, что после авиакатастрофы, которая произошла тут накануне вечером, продолжатся восстановительные работы на рулежных дорожках и рядом со второй взлетно-посадочной полосой.

Пассажирские зоны аэропорта работают в штатном режиме. Внутрь терминала Б вход не ограничен, как это было вечером. Пассажиры приезжают как общественным транспортом, так и на такси. В парковочной зоне дежурят спецавтомобили Следственного комитета, МЧС и скорой помощи.

Несколько часов назад приземлился самолет из Мурманска, на борту которого находились родственники погибших. Однако среди выходящих пассажиров опознать их было не так просто. Даже на борту лайнера они, как говорят соседи, были незаметны.

Как в "Шереметьево", так и Мурманске - именно туда направлялся злополучный рейс. В аэропорту к организованному памятному мемориалу приносят цветы и детские игрушки. Напомню, что из 41 погибшего двое - это дети. Выразить соболезнования погибшим можно и в городе, где у памятников также организованы места для цветов. Местные власти объявили в регионе трехдневный траур.

Видео из сгоревшего салона Superjet

Режим работы "Шереметьево" пока ограничен. Об этом можно судить в том числе и по специальным объявлениям. В расписании рейсов на онлайн-табло есть пометки об отменах. Касается это в первую очередь внутренних рейсов восточного направления, которые обслуживаются термином Б.

Этим утром стало известно, что все тела погибших в авиакатастрофе извлечены из салона самолета. Сам лайнер уже убрали. И сейчас продолжается расследование авиакатастрофы. Около часа назад внутрь аэропорта проследовал руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
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