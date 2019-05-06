Украинцы молятся за погибших в авиакатастрофе в "Шереметьево"

Соседи проявили человечность после пожара в Sukhoi Superjet

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинцев помолиться за души погибших при пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100, произошедшем в московском аэропорту "Шереметьево" накануне.

"Не вижу никаких поводов смеяться или радоваться по поводу пожара в "Шереметьево", где погиб 41 человек. Мы не знаем этих людей и глумиться над их смертью может только конченный идиот", - написал парламентарий в Facebook.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва-Мурманск, загорелся при посадке в столичном аэропорту "Шереметьево". По последним официальным данным, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

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