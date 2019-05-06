Последний разговор. Девочка позвонила маме перед пожаром на Sukhoi Superjet

"Мама, мы взлетаем", - сказала школьница

Девочка из города Полярный стала одной из двух детей, погибших при пожаре на борту Sukhoi Superjet 100. Она летела вместе со своим отцом Евгением Новиковым, который возглавлял медсанчасть №120 Федерального медико-биологического агентства, а также с его подчиненной Ларисой Сивоконь.

Во время майских праздников Новиков с коллегой и дочерью отправились в Курскую область к родственникам. Из Курска они на поезде добрались до Москвы, чтобы посмотреть достопримечательности. 5 мая туристы планировали вернуться в Мурманск на самолете Sukhoi Superjet 100.

Как пишет "Московский комсомолец", незадолго до взлета шестиклассница позвонила маме и сказала: "Мама, мы взлетаем". По словам матери, разговор был совершенно обычным. Узнав о трагедии, женщина вылетела в Москву.

По данным журналистов, мать погибшей девочки преподает английский язык, а бабушка - музыку. Коллеги Новикова говорили о нем: "Врач от бога".

"Чувство невосполнимой утраты не передать словами. Родные, друзья, коллеги <...> Вместе, скорбим", - говорится на сайте Центральной медико-санитарной части №120 Федерального медико-биологического агентства.

Ранее были опубликованы фотографии жертв трагедии в "Шереметьево".

Напомним, пожар на борту самолета Sukhoi Superjet 100, вылетавшего из Москвы в Мурманск, произошел вечером в воскресенье, 5 мая. По предварительным данным, в лайнер попала молния. На борту находились 78 человек. По данным СК, 41 пассажир, включая двух детей, погибли. 37 человек госпитализировали.