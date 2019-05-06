СК показал видео из сгоревшего салона Sukhoi Superjet

Хвостовая часть полностью выгорела

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично осмотрел сгоревший в столичном аэропорту "Шереметьево" самолет Sukhoi Superjet-100.

На данный момент следователи работают со сгоревшим фюзеляжем. На видео можно заметить обгоревшие сидения самолета.

Бастрыкин поручил незамедлительно организовать проведение всех необходимых экспертиз и в кратчайший срок окончить осмотр места происшествия, сообщает СКР.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва-Мурманск, загорелся при посадке в столичном аэропорту "Шереметьево". По последним официальным данным, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

По данным СК, причиной трагедии могли стать недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия. Все обстоятельства трагедии будут выясняться. Оба черных ящика изъяты с места ЧП.