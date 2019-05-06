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Назван способ избежать ранней смерти

12:18
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Это простое, но эффективное занятие

Ученые назвали простой способ предотвратить раннюю смерть – нужно всего лишь регулярно заниматься спортом.

Избежать скорой кончины помогут даже тренировки на выходных, если в будни на спорт нет времени. Две тренировки общей продолжительностью 2,5 часа снизят риск ранней смерти на 30%, пишет газета "Известия".

Ученые выяснили, что те, кто регулярно занимается спортом, имеют более низкий риск развития хронических заболеваний по сравнению с теми, кто не совершает физических нагрузок или делает это редко.

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