Девочка по имени Айви: CNN вычислил, кого родила Меган Маркл

Народ ждет, когда наследницу принца Гарри представят публике

Затянувшаяся беременность Меган Маркл вызвала волну слухов. Народ все больше сходится во мнении, что герцогиня Сассекская уже родила и прячется в своем поместье.

Телекомпания CNN даже объявила, что знает пол и имя первенца принца Гарри и актрисы. Журналисты сделали выводы, пообщавшись с букмекерами. Дело в том, что конторы приостановили прием ставок на дату рождения малыша из-за подозрительной активности.

Как рассказал представитель букмекерской конторы, подозрение вызвали несколько человек, почти одновременно сделавшие крупные ставки на даты, которые уже прошли. Они же утверждали, что родится девочка по имени Айви.

Букмекеры пояснили CNN, что зафиксированные совпадения свидетельствуют о том, что в близком окружении герцога и герцогини Сассекских было объявлено о рождении ребенка. А инсайдеры передали информацию игрокам контор в надежде заработать.

Примечательно, что Айви - безоговорочный фаворит среди женских имен, предлагаемых ребенку Меган и Гарри. Также в топе Алиса, Диана, Виктория и Элизабет. Те же, кто надеются на рождение наследника, предлагают чаще других имена Артур, Джеймс и Александр.