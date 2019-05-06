Чудо спасло мурманчанку от гибели в "Шереметьево"

Женщина сдала билеты за два дня до трагедии

Жительница Мурманска Алена Медведева, гостившая в Белгороде, в последний момент поменяла билеты и не полетела злополучным рейсом "Аэрофлота".

Чтобы добраться из Белгорода до Мурманска женщине нужно было делать пересадку в Москве, но за два дня до вылета она обменяла билеты и пошла с ребенком в зоопарк.

"Предчувствие, что надо тут остаться, в Белгороде. Душа так лежала. Поменяла, доплатила деньги. Вчера были в зоопарке, возвращаемся с ребенком, мама открывает двери и вот это все рассказывает", - рассказала Медведева Life.Ru.

По словам девушки, случившееся в аэропорту "Шереметьево" полностью перевернуло ее сознание, поскольку среди погибших могла быть она.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва-Мурманск, загорелся при посадке в столичном аэропорту "Шереметьево". По последним официальным данным, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

По данным СК, причиной трагедии могли стать недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия. Все обстоятельства трагедии будут выясняться. Оба черных ящика изъяты с места ЧП.