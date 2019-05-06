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Найден способ много есть и не толстеть

13:07
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Да, такое возможно

Ученые выяснили, как можно не ограничивать себя в еде, но при этом не набирать лишнего веса.

Для того, чтобы держать свое тело в форме, нужно следовать средиземноморской диете, т.е. есть большое количество овощей, фруктов, оливкового масла, рыбу и обезжиренные молочные продукты, пишет газета "Известия".

Чтобы доказать эффективность этой диеты, американские ученые провели эксперимент. Одна группа яванских макак питалась по-средиземноморски, а вторая "западной едой" с белками и жирами в основном из продуктов животного происхождения.

В результате исследования, первая группа не набрала лишний вес. Рацион средиземноморской диеты препятствует перееданию и предохраняет от ожирения и диабета. А макаки второй группы, наоборот, потолстели и находились в преддиабетическом состоянии.

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