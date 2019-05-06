Сломанные пальцы – не помеха: фигуристка о тренерских методах Тутберидзе

У заслуженного тренера России выходят на лед даже с травмами

Заслуженный тренер Этери Тутберидзе не дает никаких поблажек на тренировках, а ее методы суровы.

Об этом рассказала бывшая ученица Полина Шубодерова. По ее словам, у Тутберидзе тренируются даже "со сломанными пальцами". "Нет понятия "устал, не могу". Если ты устал или у тебя травма – ты все равно выходишь и делаешь. Даже если у тебя сломаны два пальца на ноге – просто выходишь и делаешь по сто раз в день одно и то же", - рассказала спортсменка "Спорт-Экспресс".

Кроме того, Тутберидзе внимательно следит за весом своих подопечных. Так, например, она не разрешает отклоняться от веса более чем на 200 грамм. Это нужно для того, чтобы иметь стабильные прыжки, объяснила Шубодерова.

Что касается ухода Евгении Медведевой от Тутберидзе, то это было предсказуемо, пишет "Газета.Ru". "У Этери Георгиевны невозможно кататься все время", - отметила Шубодерова, добавив, что на уход Медведевой возможно повлиял проигрыш Алине Загитовой на зимней олимпиаде в Пхенчхане.

Полина Шубодерова тренировалась у Этери Тутберидзе с 2016 по 2018 годы. Затем спортсменка перешла к Николаю Морозову и теперь представляет Израиль.