"Я тебя люблю": бортпроводник перед смертью отправил прощальное SMS невесте

Максим Моисеев успел поработать стюардом чуть больше года

22-летний бортпроводник Максим Моисеев, который до последнего спасал пассажиров из горящего Sukhoi Superjet 100, перед смертью отправил прощальную SMS своей девушке.

"Я тебя люблю", - написал Моисеев своей избраннице. Девушка тоже работает бортпроводником. Сейчас она находится вместе с его родителями, пишет telegram-канал Mash. Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что семье погибшего выплатят пять миллионов рублей.

Моисеев был в меру серьезным и не конфликтным парнем. Мечтал о небе с подросткового возраста. Сначала он хотел стать профессиональным военным, но затем передумал и подался в гражданскую авиацию.

В день авиакатастрофы с Sukhoi Superjet Моисеев хотел открыть дверь в горящем хвосте самолета, чтобы ускорить эвакуацию людей, но не смог. Бортпроводником на рейсах "Аэрофлота" он успел проработать чуть больше года.