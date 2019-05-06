Россия погрузилась в траур по погибшим в катастрофе в "Шереметьево"

Почтить память погибших приходят даже те, кого трагедия не коснулась

"Шереметьево" возвращается к обычному режиму работы. Ночью были задержаны десятки рейсов, прибывающие самолеты частично перенаправляли в другие аэропорты.

На месте ЧП до сих пор идут восстановительные работы. Они должны завершиться в течение дня. Пока задействована только одна взлетная полоса, из-за этого в понедельник возможен сдвиг в расписании вылетов. Между тем, в Москву прибыли родственники погибших, им оказывают помощь психологи. В здании терминала организован стихийный мемориал, с самого утра люди несут туда цветы. Траурные мероприятия проходят и в Мурманске, отмечает "ТВ Центр".

В городе, куда следовал совершивший жесткую посадку рейс авиакомпании "Аэрофлот", люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки к стихийным мемориалам. Один из них организован в аэропорту областной столицы, а другой - в центре города. Почтить память погибших приходят и жители области, семьи которых даже не коснулась трагедия, называя случившееся общим горем.

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил в регионе трехдневный траур. По данным местных властей, из 41 погибшего в катастрофе 26 человек были местными жителями.

Из-за траура в городе отменены развлекательные мероприятия, на административных зданиях приспущены государственные флаги, а у гостиницы на площади Пяти углов в центре Мурманска на большом экране вывели номер потерпевшего крушение рейса и показывают изображение горящей свечи. Как уже известно, среди погибших были сотрудники областной администрации, прокуратуры, а также врачи центральной медсанчасти.

Родственники погибших и пострадавших в авиакатастрофе отправились ночью спецбортом в Москву. Исполняющий обязанности главы региона сообщил, что власти Мурманской области выплатят семьям погибших компенсации в размере одного миллиона рублей, пострадавшие в катастрофе смогут получить по 500 тысяч рублей.

Видео: репортаж об основных версиях крушения самолета в Москве