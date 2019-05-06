Пилот раскрыл подробности крушения Superjet

О событиях на борту в момент трагедии также рассказала бортпроводница

Речевой и бортовой самописцы сгоревшего в "Шереметьево" Superjet изъяты. Об этом сообщили в Следственном комитете. Специалисты изучают аудиозаписи переговоров, записи камер видеонаблюдения, образцы топлива, взятые из баков самолёта и на заправочной станции. В числе основных версий - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр. Рассматривают также неисправность самолёта и сложные метеоусловия. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы.

На кадрах, которые распространил Следственный комитет, видны сильнейшие повреждения лайнера. Тем не менее, удалось найти бортовые самописцы. Для расследования авиакатастрофы по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева создана государственная комиссия, в состав которой включены представители всех профильных ведомств.

"Мы сегодня обсудили порядок проведения этого расследования. Межгосударственный авиационный комитет сейчас расшифровывает параметрический самописец и работает с двумя другими", - сообщил министр транспорта России, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий авиационной катастрофы Евгений Дитрих.

Вместе с экспертами лайнер осмотрел глава следственного комитета Александр Бастрыкин, а затем провел оперативное совещание. Уже известны первые версии случившегося.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего. Среди них недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия", - сказала руководитель отдела взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России Светлана Петренко.

Специалисты изъяли образцы топлива, документацию и записи камер видеонаблюдения. Изучение того, что происходило на аэродроме "Шереметьево" началось сразу же, как только аварийный лайнер приземлился. Это случилось в 18:30. На записи видно, что ситуация нештатная. Происходит так называемое козление, после чего задняя часть лайнера вспыхивает.

"К сожалению, самолет был большой посадочной массы. Посадка происходила с превышением скорости, как мы видим. Приземление произошло с разрушением конструкции самолета - шасси и двигателей, пробиты топливные баки, в которых было очень много керосина, который воспламенился. Ну а так как самолет двигался с набегающим потоком воздуха, все это сносило в хвост самолета", - пояснил заслуженный пилот России Сергей Куликов.

Самолет находился в воздухе всего 28 минут. За это время он не успел выработать топливо, заправленное на рейс до Мурманска - это более двух часов полета. Отсюда превышение посадочной массы и пожар от удара о полосу. О том, как развивались события в воздухе, рассказывают очевидцы. По их словам, они видели яркую вспышку и слышали хлопок. В это время пилоты доложили на землю о нештатной ситуации и кратковременных перебоях радиосвязи.

"Яркая вспышка, хлопок, переход самолета в аварийный режим управления. И потеря радиосвязи кратковременная, которую потом удалось восстановить. Пожар у нас начался после посадки", - утверждает предполагаемый пилот сгоревшего SSJ Денис Евдокимов.

О яркой вспышке и хлопке говорят и бортпроводники. У них также пропала связь с командиром воздушного судна.

"У нас со связью была проблема. Когда нам позвонил пилот, уже не работала бортовая сигнализация. Не было вообще ничего слышно. Когда второй раз был дозвон, звуковая связь была, а световая лампочка не горела. Я даже не понимала, кто звонит - пилот или бортпроводник", - раскрыла подробности трагедии Татьяна Касаткина.

Не исключено, что в самолет попала молния. Погодные условия в районе аэропорта накануне вечером были непростые - временами дождь, переменная облачность и порывистый сильный ветер. Над Московской областью проходил атмосферный фронт.

Современный самолет - сложное энергонасыщенное устройство. Электростатические разрядники в сложных погодных условиях могли не справиться и произошел пробой, который вывел электрооборудование лайнера из строя.

Видео: основные версии крушения самолета в "Шереметьево"

Новейший российский ближнемагистральный пассажирский борт Superjet рассчитан на перевозку сотни пассажиров. Лайнер преодолевает расстояние в две с половиной тысячи километров на скорости 840 километров в час. Сгоревший самолёт был построен в августе 2017 года. Плановое обслуживание прошёл менее месяца назад.

"Такая фраза существует - человеческий фактор. Вот здесь он развернулся в полную меру, начиная от конструктивных особенностей этого самолета, заложенных конструкторами, производителями, натренированностью самого экипажа и выполнению задачи по возвращению и посадке. Здесь это все в комплексе получается, что где-то эта цепочка начала трещать", - поделился своим мнением заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий.

Несмотря на профессиональные действия экипажа, спасти, к сожалению, удалось не всех. Эвакуироваться в основном не успели люди, которые находились в задней части салона и своевременно выйти им могли помешать в том числе и пассажиры, которые пытались взять с багажных полок свои вещи и загораживали проход. На этих кадрах видно, как уже после эвакуации, на летном поле некоторые несут в руках даже чемоданы.

"Безусловно, такое поведение пассажиров нельзя оправдать просто стрессовой ситуацией. К сожалению, это касается не только этой ситуации, но и мы сами, будучи пассажирами, подчас безответственно относимся к той информации, которую нам дают бортпроводники о мерах безопасности в полете. Так что нам самим тоже надо быть более внимательными и тогда, может быть, доли секунды, которые такая ситуация нам предоставит, позволят спасти жизнь себе и другим", - прокомментировал летчик, заслуженный пилот России Сергей Кругликов.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Инициирована досрочная проверка авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта и госкорпорации по организации воздушного движения.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".