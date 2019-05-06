В Москве заработали "горячие линии" после трагедии в "Шереметьево"

Столичные власти выделили места в одной из гостиниц для размещения родственников погибших и пострадавших

В связи с трагедией Superjet в "Шереметьево" в правительстве Москвы заработали горячие линии департамента здравоохранения, столичного департамента торговли и услуг, а также МЧС России.

Кроме того, родственники могут позвонить по телефону в гостиницу "Милан", где столичные власти выделили места для размещения.

"ТВ Центр" приводит номера "горячих линий", которые были открыты для родственников погибших и пострадавших в результате катастрофы.

Департамент здравоохранения Москвы: 8 (499) 251-83-00;

Департамент торговли и услуг Москвы: 8 (499) 610-00-00;

МЧС России: 8 (800) 775-17-17;

Гостиница "Милан" (размещение родственников): 8 (916) 173-37-54.

Видео: хронология катастрофы в "Шереметьево"