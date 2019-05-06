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Собянин почтил память жертв крушения SSJ-100

15:11
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Мэр Москвы выразил соболезнования родным погибших в катастрофе

Соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолета в "Шереметьево" выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города почтил погибших минутой молчания, передает "ТВ Центр".

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"Вчера произошла большая трагедия. В авиакатастрофе погибли десятки пассажиров, среди них есть и москвичи. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Предлагаю почтить их память минутой молчания", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Минута  молчания прошла на "Поклонной горе", где мэр столицы принял участие в  параде московского кадетского движения "Не прервется связь поколений", посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это традиционное мероприятие  в День святого Георгия Победоносца и в День герба Москвы. Впервые участие в параде приняли и кадеты из Ижевска, Краснодара, Перми и Ростова-на-Дону. Сергей Собянин поздравил ветеранов с наступающим Днём Победы, а также отметил, что в этом году состоится первый выпуск кадетских классов московских школ.

Видео сгоревшего в "Шереметьево" Superjet

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