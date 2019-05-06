Москвичам покажут, как жили во время ВОВ

В "Москва-сити" открылась выставка ко Дню Победы

В столичном деловом центре "Москва-сити" открылась выставка, посетители которой могут узнать, как во время Великой Отечественной войны жили москвичи. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Посетители выставки смогут увидеть панорамный вид города, в солнечный день. И в то же время могут сравнить, как город выглядел 78 лет назад. Здесь мы видим, как москвичи готовились к обороне Москвы", - сказал заведующий сектором отдела истории Москвы "Музея Москвы" Владимир Кузнецов.

Как пережили бомбёжки и как восстанавливали город уже после войны. Уникальные фотографии можно рассмотреть в деталях благодаря цифровой обработке. Экспозицию дополняют редкие документы и фронтовые письма - искренние и очень нежные.