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Кокорина в суде поздравили с чемпионством "Зенита"

16:01
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Футболист обрадовался за своих одноклубников

В Пресненском суде Москвы идет последнее заседание перед приговором футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также их друзьям.

Нападающего "Зенита" поздравили в суде с чемпионством петербургской команды. Футболист заявил, что рад за своих одноклубников, досрочно завоевавших титул чемпионов России. "Я рад за ребят. В принципе, это не было секретом, по ходу сезона было видно, что, наверное, все так и закончится", - сказал футболист, находясь в "аквариуме" в зале суда (цитата по РИА Новости).

Ранее в суде начались прения сторон. Гособвинитель заявил о ходатайстве об оглашении протоколов очных ставок. Суд удовлетворил это требование. А адвокат просил провести судебно-медицинскую экспертизу, но в ней было отказано. Следствие также отказало и в ходатайстве о прекращении уголовного дела по статье "Хулиганство". Журналистов предупредили, что сегодня оно будет очень долгим. Ожидается, что прокурор может попросить  сроки для подсудимых. Впрочем, сторона защиты надеется на справедливый приговор.

"Мы за справедливое наказание, за правильную квалификацию действий каждого из подсудимых, не за надуманность такого обвинения, которое, возможно, и будет поддерживать гособвинитель, надеемся, что суд даст правильную оценку всему случившемуся", - сказал адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов.

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