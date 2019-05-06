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В Москве завершился городской праздник "Красная горка"

15:41
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Жителям столицы рассказали о свадебных обрядах народов России

В воскресенье в Москве прошёл городской праздник "Красная горка". Главным атрибутом фестиваля стал древний символ любви и верности -  обручальное кольцо, сообщает "ТВ Центр".

Территорию "Екатерининского  парка" - главной площадки праздника - разделили на тематические зоны, где каждый мог найти себе занятие по душе. Гостей ждали конкурсы, мастер-классы, а также ярмарки и концерты под открытым небом. Горожане могли не только узнать о  свадебных обрядах народов России, но даже принять в них участие.

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