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С могилы Началовой воруют свечки и игрушки

14:37
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Их похищают с целью навести порчу

С момента смерти певицы Юлии Началовой прошло два месяца, но персона певицы не дает покоя. В частности, в последнее время на могиле артистки на Троекуровском кладбище активизировать колдуны и черные ведьмы.

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С могилы Началовой стали пропадать игрушки и свечки, а с цветов – бутоны, видимо, их кто-то срезает. Поклонники певицы считают, что маги их используют для темных дел, в частности, чтобы сделать приворот на смерть или болезнь.

"Строго следите, чтобы возле порога вашего дома не появлялись обгорелые церковные свечи, сухие цветы. Это очень опасно", - рассказал специалист по эзотерике интернет-газете "Дни.ру".

Юлия Началова скончалась в больнице 16 марта от заражения крови. Ей было 38 лет. Похороны прошли на Троекуровском кладбище. У певицы осталась 12-летняя дочь Вера.

Видео: дочь Началовой отметила 1 мая с семьей отца

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