Как спастись из горящего самолета. Советы эксперта

Страх и меркантильность могут стоить пассажирам жизни

Экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал ТВЦ.RU, как следует себя вести в случае пожара на борту самолета.

По словам специалиста, на борту самолета Sukhoi Superjet 100 вспыхнул мощный пожар, который распространялся с неимоверной скоростью. Пламя усилило то ли горение резины на шасси, то ли вытекший из баков керосин. По словам Романова, при огромной температуре в замкнутом пространстве можно выжить только при одном условии - если действовать быстро и без паники.

"Пассажирам, когда они пришли на рейс, нужно обязательно изучить инструкцию, которая находится в кармашке впереди стоящего кресла, - сказал Александр Романов в беседе с ТВЦ.RU. - Инструкция на случай покидания самолета и других непредвиденных ситуаций. Нужно быть готовым выполнить эту инструкцию. Конечно, следует выслушивать рекомендации и инструктаж бригады бортпроводников. А когда данная ситуация произошла, надо уже не думать о багаже и ручной клади. Надо постараться без паники, но очень быстро покинуть воздушное судно".

По некоторым данным, во время ЧП некоторые пассажиры принялись спасать свои чемоданы и тем самым затруднили эвакуацию из горящего самолета. Возмущенные интернет-пользователи даже предложили привлечь этих граждан к ответственности.

"Это человеческая меркантильность, - объяснил поведение пассажиров Романов. - Наверное, у всех с собой было что-то ценное. Такая жизнь у нас... Люди хотели что-то свое сохранить. Может быть, они не совсем понимали, что происходит на самом деле. Мы не имеем право никого наказывать. Должно закончиться следствие, которое скажет, что кто-то конкретно виноват. На данных пассажиров можно оказывать только моральное воздействие".

Бывший пилот также рассказал, что если по салону загоревшегося самолета распространяется дым, то пассажирам необходимо смочить водой платок и дышать через него. Передвигаться по борту лучше всего пригибаясь, чтобы не надышаться гарью.

Как сообщалось ранее, 22-летний бортпроводник Максим Моисеев, который до последнего спасал пассажиров из горящего Sukhoi Superjet 100, пытался открыть дверь в горящем хвосте самолета, чтобы ускорить эвакуацию людей. Как считает Александр Романов, эту дверь ни в коем случае нельзя было открывать. Хорошо, что никто из пассажиров не смог помочь Моисееву.

"Дверь в хвосте нельзя было открывать, потому что эта зона была объята пламенем. И правильно сделали, что не открыли. Помогать нужно, но в данном случае экипаж должен был дать команду открыть те или иные выходы. [Иначе] можно открыть дверь и прыгнуть в огонь. При открытии любых дверей в самолете автоматически срабатывают надувные трапы. Нужно прыгать на трап, а после приземления убегать от самолета на 100 метров", - сказал Романов ТВЦ.RU.

Напомним, пожар на борту самолета Sukhoi Superjet 100, вылетавшего из Москвы в Мурманск, произошел вечером в воскресенье, 5 мая. По предварительным данным, в лайнер попала молния. На борту находились 78 человек. По данным СК, 41 пассажир, включая двух детей, погибли. 37 человек госпитализировали.