ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

15:19
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Он должен явиться туда во вторник

Действующего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру страны. Он будет свидетелем по делу о гибели людей в ходе Евромайдана.

На Украине собрались довести Порошенко до суда
Соперничество осталось в прошлом: встрече Порошенко и Зеленского быть
Порошенко горячо попрощался с украинцами

В ведомство он политик должен явиться 7 мая. Кроме того, Порошенко должен подписать протокол допроса, который состоялся еще в ноябре 2016 года.

Информацию о вызове украинского лидера подтвердил и начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Между тем, о времени проведения допроса ничего неизвестно, передает сайт "Украинских новостей".

В 2016 году Порошенко уже допрашивали по делу о событиях Евромайдана. Процедура длилась шесть часов. Он ответил на вопросы по нескольким эпизодам по делу о гибели людей от пуль снайперов во время уличных протестов.

Массовые беспорядки в центре Киева начались 21 ноября 2013 года. Они привели к госперевороту. Позднее на майдане начались противостояния силовиков и радикалов. В результате погибли более 100 человек. Новые украинские власти обвинили в произошедшем экс-президента страны Виктора Януковича, а также спецподразделение МВД "Беркут", которое позднее было распущено. При этом сам Янукович, а также сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

Видео: Депутаты Рады попытались отложить дату инаугурации Зеленского
Новости по теме
Президент Украины Пётр Порошенко
Президент Украины Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.