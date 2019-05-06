Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Он должен явиться туда во вторник

Действующего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру страны. Он будет свидетелем по делу о гибели людей в ходе Евромайдана.

В ведомство он политик должен явиться 7 мая. Кроме того, Порошенко должен подписать протокол допроса, который состоялся еще в ноябре 2016 года.

Информацию о вызове украинского лидера подтвердил и начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Между тем, о времени проведения допроса ничего неизвестно, передает сайт "Украинских новостей".

В 2016 году Порошенко уже допрашивали по делу о событиях Евромайдана. Процедура длилась шесть часов. Он ответил на вопросы по нескольким эпизодам по делу о гибели людей от пуль снайперов во время уличных протестов.

Массовые беспорядки в центре Киева начались 21 ноября 2013 года. Они привели к госперевороту. Позднее на майдане начались противостояния силовиков и радикалов. В результате погибли более 100 человек. Новые украинские власти обвинили в произошедшем экс-президента страны Виктора Януковича, а также спецподразделение МВД "Беркут", которое позднее было распущено. При этом сам Янукович, а также сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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