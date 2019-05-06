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В Москве прошел ежегодный парад кадет "Не прервется связь поколений"

15:03
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Сергей Собянин поздравил участников парада с Днем герба и флага Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в параде московского кадетского движения "Не прервется связь поколений", посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось на территории мемориального комплекса "Поклонная гора" рядом с Музеем Победы, сообщает ТВЦ.Ru.

"Дорогие ветераны, кадеты, товарищи офицеры! Здесь, на Поклонной горе, традиционно в День святого Георгия Победоносца, в День герба и флага столицы, в преддверии годовщины Победы проводится парад кадетов", - сказал он.

Столичный градоначальник добавил, что впервые участие в параде примут кадеты из других городов.

Также Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. "Дорогие ветераны! Ваша жизнь и подвиг - пример для всех последующих поколений москвичей. Спасибо за уроки мужества, которые вы даете наследникам Победы, сегодняшним школьникам Москвы. Вы по праву можете гордиться ими. Ваши внуки и правнуки растут настоящими патриотами своей страны", - отметил мэр

По его словам, в этом году состоится первый выпуск кадетских классов московских школ.

Перед началом парада Сергей Собянин почтил память погибших при возгорании самолета в "Шереметьево" минутой молчания.

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