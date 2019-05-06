Путин заслушал доклады о катастрофе в "Шереметьево"

Расследование трагедии продолжается

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр транспорта Евгений Дитрих и министр здравоохранения Вероника Скворцова представили президенту России Владимиру Путину доклады по авиакатастрофе в "Шереметьево".

Главы ведомств рассказали о ходе расследования причин и обстоятельств трагедии, помощи семьям жертв и пострадавшим, а также о ликвидации последствий инцидента. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В минувшее воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва-Мурманск, загорелся при посадке в столичном аэропорту "Шереметьево". Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

С места трагедии изъяты речевой и бортовой самописцы. Среди основных версий - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и людей, проводивших техосмотр. Также не исключается версия о неисправности лайнера.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".