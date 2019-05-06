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Рамадан-2019: что нельзя делать в священный месяц

16:07
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Рамадан - настоящая проверка силы воли мусульман

5 мая для правоверных мусульман начался Рамадан - месяц обязательного поста, который считается одним из пяти столпов ислама. По преданию, именно в этот месяц людям был ниспослан Коран. До 5 июня последователи ислама обязаны демонстрировать силу своей веры, отказываясь от простых человеческих нужд.  

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Во время поста мусульманам запрещается пить и есть в дневное время суток. Принимать пищу можно только до появления первых признаков рассвета и сразу после захода солнца. Для хитрецов, готовых удовольствоваться полупереваренной едой, существует запрет на провоцирование рвоты. 

Интересно, что постящийся, который по забывчивости что-то съел или проглотил, не считается грешником, если он вовремя опомнился. Мусульмане верят, что таким образом Аллах угостил человека. 

Во время Рамадана нельзя курить и жевать табак, причем пассивное курение тоже считается грехом. 

Правила священного месяца также запрещают мусульманам совершать половой акт, в том числе с женой и мужем. Под запретом находятся любые ласки, вызывающие семяизвержение. Верующим не возбраняется целоваться, но только в том случае, если слюна партнера не попадает в желудок.

Постящимся нельзя принимать лекарства. В частности, нельзя вводить ректальные и вагинальные лекарственные средства. Существует лишь одно послабление: мусульманам можно закапать зрачки лекарственными препаратами. 

От поста во время Рамадана освобождаются дети, старики, душевнобольные, беременные, кормящие, больные, а также путники, которые находятся от дома на расстоянии более 90 километров. 

Отметим также, что в первых числах июня мусульмане будут отмечать Ураза-байрам - "Праздник прекращения поста". Это один из двух наиважнейших праздников в исламе, его празднуют со времен пророка Мухаммеда. 

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