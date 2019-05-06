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Видео танцующего шестилетнего сына Жанны Фриске растрогало народ

16:06
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Малыш попал на мини-дискотеку

Шестилетний сын известной певицы Жанны Фриске, кажется, пошел в маму. Малыш Платон явно неравнодушен к музыке. В его Instagram-аккаунте появилось видео с его танцем.
Сыну Жанны Фриске - 6 лет. Как живет Платон

Видеозапись была снята в Болгарии. Это была мини-дискотека. Платон Шепелев в окружении других детей очень мило танцевал под песню на немецком языке. Ему явно понравилось на этом мероприятии.

Пользователей фотоблога растрогало увиденное. "Славный малыш, будь счастлив", — отметил один из комментаторов.

После смерти Фриске о мальчике заботится его отец Дмитрий Шепелев. Телеведущий часто возит сына по разным странам. При этом Дмитрий редко публикует фотографии Платона. На тех снимках, что он демонстрирует публике, лицо мальчика почти всегда скрыто.

Видео: Тайно снятое видео с подросшим сыном Шепелева и Фриске слили в Сеть

 

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