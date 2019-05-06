Видео танцующего шестилетнего сына Жанны Фриске растрогало народ

Малыш попал на мини-дискотеку

Шестилетний сын известной певицы Жанны Фриске, кажется, пошел в маму. Малыш Платон явно неравнодушен к музыке. В его Instagram-аккаунте появилось видео с его танцем.

Видеозапись была снята в Болгарии. Это была мини-дискотека. Платон Шепелев в окружении других детей очень мило танцевал под песню на немецком языке. Ему явно понравилось на этом мероприятии.

Пользователей фотоблога растрогало увиденное. "Славный малыш, будь счастлив", — отметил один из комментаторов.

После смерти Фриске о мальчике заботится его отец Дмитрий Шепелев. Телеведущий часто возит сына по разным странам. При этом Дмитрий редко публикует фотографии Платона. На тех снимках, что он демонстрирует публике, лицо мальчика почти всегда скрыто.

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