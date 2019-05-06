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Девушка-солдат упала в обморок рядом с Порошенко (видео)

16:33
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Девушка пожаловалась на бронежилет

Речь действующего украинского президента Петра Порошенко в Авдеевке (Донецкая область) закончилась неприятным инцидентом. Когда глава государства начал рассказывать о поступающем в армию вооружении, одна из военнослужащих, стоявшая позади Порошенко, потеряла сознание.

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Ей помогли отойти в сторону другие бойцы. Президенту пришлось прекратить выступление, он поинтересовался, все ли у девушки в порядке. Военнослужащая рассказала Порошенко, что в обморок она могла упасть из-за тяжелого бронежилета.

"И такое бывает", - приводит слова Порошенко "Газета.Ru". Видеозапись инцидента опубликовал украинский телеканал "112.ua".

В декабре прошлого года уполномоченный Верховной Рады  по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание во время речи украинского президента на канале ICTV. Женщину вывели из студии.

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