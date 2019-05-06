Актера-карателя Пашинина обвинили в жестоком убийстве возлюбленной

В ответ он лишь пошутил над этими утверждениями

Скандально известный актер Анатолий Пашинин, который уехал на Украину, попал в очередной скандал. Ряд СМИ сообщил, что он причастен к убийству возлюбленной.

Сам актер в шутливом тоне прокомментировал эти сообщения в Facebook. "Чёт я вспылил… Извините", - отметил Пашинин под публикацией "Донбасс Сегодня".

До этого сообщалось, что возлюбленная скандального актера Александра Ковалевская якобы найдена убитой в Кривом Роге. Некоторые СМИ написали, что в произошедшем может быть вина актера. Также было предоставлено фото Пашинина с девушкой. При этом сам факт убийства также никто официально не подтвердил.

Анатолий Пашинин известен в России благодаря работам в таких фильмах, как "Адмирал", "Мы из будущего" и сериал "Грозовые ворота". В 2014 году он уехал на Украину, где с 2017-го воевал в Донбассе. Причем, участие в боевых действиях он принял на стороне Киева. Точных подтверждений того, что Пашинин выходил на поле боя, нет, однако в многочисленных интервью артист заявлял, что от войны "получает кайф".

Позднее его настроение изменилось. Он начал заявлять о прослушке его телефона сотрудниками СБУ. А еще актер жаловался на явление к нему агента украинских спецслужб, якобы призывавшего его к суициду. В ответ Пашинин пообещал, что не уйдет на тот свет в одиночку. В декабре 2018 года стало известно, что актер покинул ВСУ.