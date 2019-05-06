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Перед смертью Ирина Цывина обвинила своего сына в жестокости

16:48
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Самые близкие люди Цывиной враждовали друг с другом

Журналисты обнародовали последнее голосовое послание, которое актриса Ирина Цывина отправила своей подруге Александре Клименко. 

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В эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" обнародовали голосовое послание Цывиной, которая скончалась в ночь на 18 апреля от проблем с сердцем. Актриса пожаловалась своей подруге на своего сына Евгения Благонравова, который якобы читал ее переписку с Клименко. 

"Ты же знаешь, какой он жестокий человек, как он обращался с тобой. Человек настроения. Ладно, Сашенька. Ты прочитай, и я сотру нашу переписку, чтобы он потом не упрекал. В принципе он нормально относится к тому, что ты придешь 19-го, и все будет хорошо. В смысле, 20-го. Давай прочитай, а потом я это все сотру. Тем более, что я приняла таблетку корвалола и лежу в кровати. Спокойной ночи!" - сказала Ирина Цывина. 

Евгений Благонравов заявил в студии, что Александра Клименко вытягивала из его матери деньги. Она якобы тайно прописалась в квартире артистки. Клименко, в свою очередь, обвинила Благонравова в том, что он избивал Цывину и обкрадывал ее.  

Как ранее сообщалось, у Ирины Цывиной возникли проблемы с алкоголем после того, как ее бросил возлюбленный. Женщина отрицала, что у нее есть пагубная привычка, но врачи видели на ее лице признаки тяжелой болезни. "Здесь налицо заболевание, - говорил врач-нарколог Виктор Шмидт, который оказывал актрисе помощь. - Оно длится уже очень давно. Просто в начале, скорее всего, какие-то кратковременные эпизоды скрывались. Ну это как обычно, особенно если лицо публичное". 

 

 

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