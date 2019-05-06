Подробности родов Меган Маркл

"Я на седьмом небе", - признался принц Гарри

У британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Долгожданное событие произошло 6 мая в 5:26 утра по местному времени.

Как сообщается в Instagram Букингемского дворца, новорожденный весит 3,3 килограмма. Ребенок абсолютно здоров. Меган Маркл благополучно перенесла роды.

"Герцогиня Сассекская и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо, супруги благодарят представителей общественности за их беспокойство и поддержку в течение этого особенного времени в их жизни", - сказано в посте.

Букингемский дворец пообещал сообщить все подробности этого счастливого события в ближайшие дни.

Принц Гарри присутствовал при родах. Общаясь с журналистами, он не мог сдержать своих эмоций. "Это было удивительно и абсолютно потрясающе, - цитирует принца Daily Mail. - Я невероятно горжусь своей женой. Каждый родитель скажет, что его ребенок просто потрясающий, но это маленькое существо заслуживает того, чтобы за него умереть. Я на седьмом небе".

Сообщается, что королеву Елизавету II обрадовала новость о рождении правнука.

Первое время после родов мать Меган Маркл будет помогать ей ухаживать за ребенком. Дория Рэгланд окончила курсы по уходу за младенцами в Лос-Анджелесе.

Отметим, что сын принца Гарри и Меган Маркл будет носить титул графа Дамбартона и займет седьмое место в очереди на корону. Титул принца он может получить только в том случае, если такое распоряжение поступит от Елизаветы II.