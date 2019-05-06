Прокурор назвала грозящий Кокорину и Мамаеву срок

Их может ждать колония общего режима

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева могут приговорить к 1,5 года лишения свободы. Такое наказание для них запросило гособвинение. Их могут отправить в колонию общего режима.

Как отметила прокурор Светлана Тарасова в прениях сторон по делу спортсменов, исправить их сможет только реальный, а не условный, срок. Как уточняет ТАСС, прокурор запросила для Кокорина наказание в размере года и шести месяцев, а для Мамаева - в размере года и пяти месяцев общего режима.

Кроме того, еще двум фигурантам дела - Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину - прокурор попросила назначить год и пять месяцев колонии, а также год и шесть месяцев колонии соответственно.

6 мая в Пресненском суде Москвы идет последнее заседание перед приговором футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также их друзьям. При этом нападающего "Зенита" поздравили в суде с чемпионством петербургской команды. Футболист заявил, что рад за своих одноклубников, которые досрочно завоевали титул чемпионов России.

В суде начались прения сторон. Гособвинитель заявил о ходатайстве об оглашении протоколов очных ставок. Суд удовлетворил это требование. Адвокат же просил провести судебно-медицинскую экспертизу, но в ней было отказано. Также следствие отказало в ходатайстве о прекращении уголовного дела по статье "Хулиганство".

Павла Мамаева и Александра Кокорина обвиняют в нападении на трех человек: водителя Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и на гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Инцидент произошел 8 октября прошлого года. Футболисты и еще двое фигурантов дела находятся в СИЗО около полугода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября.

Видео: Кокорина в суде поздравили с чемпионством "Зенита"