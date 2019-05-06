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Принц Гарри прослезился, объявляя о рождении сына

17:51
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Он заявил, что гордится своей супругой

Принц Гарри едва сдержал эмоции, общаясь с журналистами после рождения своего первого сына.

Подробности родов Меган Маркл
Официально: Меган Маркл родила сына
Принц Гарри переезжает к матери Меган Маркл в США

"Мать и младенец чувствуют себя отлично. Это поразительный опыт, я даже не мог представить себе подобное. Как женщины делают это - выше моего понимания, но мы оба счастливы и благодарны за поддержку и любовь", - заявил герцог Сассекский, который присутствовал на родах жены. 

По его словам, роды прошли так благополучно, что ему захотелось поделиться этим с общественностью. Во время общения с представителями СМИ принц пребывал в приподнятом, а то и восторженном настроении. Он признался, что за последние сутки ему удалось поспать всего два часа. Стоя перед камерами, принц бурно жестикулировал, часто моргал и сглатывал слюну, как будто сдерживая слезы. 

"Я невероятно горжусь своей женой, - сказал Гарри. - Каждый родитель скажет, что его ребенок просто потрясающий, но это маленькое существо заслуживает того, чтобы за него умереть. Я на седьмом небе".  

Ранее сообщалось, что сын принца Гарри и его супруги Меган Маркл при рождении весил 3,3 килограмма. Малыш будет носить титул графа Дамбартона и займет седьмое место в очереди на престол. 

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