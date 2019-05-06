Принц Гарри прослезился, объявляя о рождении сына

Он заявил, что гордится своей супругой

Принц Гарри едва сдержал эмоции, общаясь с журналистами после рождения своего первого сына.

"Мать и младенец чувствуют себя отлично. Это поразительный опыт, я даже не мог представить себе подобное. Как женщины делают это - выше моего понимания, но мы оба счастливы и благодарны за поддержку и любовь", - заявил герцог Сассекский, который присутствовал на родах жены.

По его словам, роды прошли так благополучно, что ему захотелось поделиться этим с общественностью. Во время общения с представителями СМИ принц пребывал в приподнятом, а то и восторженном настроении. Он признался, что за последние сутки ему удалось поспать всего два часа. Стоя перед камерами, принц бурно жестикулировал, часто моргал и сглатывал слюну, как будто сдерживая слезы.

"Я невероятно горжусь своей женой, - сказал Гарри. - Каждый родитель скажет, что его ребенок просто потрясающий, но это маленькое существо заслуживает того, чтобы за него умереть. Я на седьмом небе".

Ранее сообщалось, что сын принца Гарри и его супруги Меган Маркл при рождении весил 3,3 килограмма. Малыш будет носить титул графа Дамбартона и займет седьмое место в очереди на престол.