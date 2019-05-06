Появились новые данные о действиях экипажа и пассажиров SSJ100

Один из пассажиров объяснил, почему люди бежали из лайнера с ручной кладью

В Москву прибывают родственники погибших, им оказывают помощь психологи. В здании терминала организован стихийный мемориал. С самого утра люди несут туда цветы и оставляют записки со словами поддержки и скорби. Выжившие пассажиры благодарят экипаж самолета, который помог им выбраться из пекла. Бортпроводник Максим Моисеев также до последнего выталкивал по надувному трапу людей из горящей хвостовой части лайнера. Сам, надышавшись дыма, потерял сознание, и спастись не смог.

Кадетская школа-интернат имени трижды героя СССР Покрышкина - в подмосковном Монино. Здесь учился Максим Моисеев. Тот самый героически погибший 22-летний бортпроводник. Он мечтал стать авиационным техником. Не получилось.

Отслужил в армии. И только потом поступил в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации. А параллельно устроился бортпроводником в "Аэрофлот". Не из-за денег. Чтобы быть ближе - к небу, к профессии.

На рейсе "Москва-Мурманск" Максим работал в хвостовой части самолета. Когда огонь уже проник на борт, он еще пытался открыть заднюю дверь - чтобы ускорить эвакуацию. Не поддалась. Тогда бортпроводник до последнего помогал людям покидать салон через передний выход. Сам остался в пылающей ловушке. Поступить иначе просто не мог, говорят сегодняшние кадеты. Им еще в школе объясняют, что такое долг.

Из 78 человек, находившихся на борту, погибли больше половины. В том числе - дети. Среди жертв - почти все, кто сидел в хвосте. Дальше 10 ряда - всего несколько выживших. На кадрах видно, как некоторые пассажиры тащат с собой рюкзаки, сумки. Те секунды, которые эти люди потратили на то, чтобы достать с полки ручную кладь, могли стоить жизни многим, кто задыхался в дыму дальше по салону и не мог пройти к выходу. Автор этого видео - выживший пассажир Михаил Савченко - в соцсети призывает понять и не винить людей.

"Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате. Не знаю", - написал он.

В московских стационарах сейчас остаются 9 пострадавших. Ожоги, травмы, отравление угарным газом. Трое - в тяжелом состоянии. За жизнь и здоровье пациентов борются врачи институтов Склифосовского и Вишневского.

В институте Склифосовского находятся командир корабля, второй пилот и бортпроводница. Сообщается, что у них состояние средней тяжести - отравление угарным газом и шок. Проведать пострадавших приехал мэр столицы Сергей Собянин.

Разместиться в Москве родственники смогут в одной из гостиниц: столичные власти подготовили для них номера. С ними непрерывно будут работать психологи: этим занимаются несколько десятков специалистов, в любой момент готовы подключиться еще 20 человек. Кроме того, министр транспорта сообщил: семьи погибших получат примерно по пять миллионов рублей. Это страховка, выплаты от авиакомпании, а также от региональных властей. В частности, поможет Московская область.

Среди тех, чья жизнь оборвалась в огне на взлетно-посадочной полосе, 26 жителей Мурманской области, пять – из Подмосковья и еще десять человек из других регионов. Скорбит вся страна. В Шереметьеве прямо у таблички с номером злосчастного рейса - стихийный мемориал. Несут цветы и на Аллею славы в Севастополе. Зажигают свечи в воздушной гавани Мурманска. В регионе объявлен трехдневный траур. А в соцсетях добровольцы создают группы помощи.

Ольга Оксенич, Георгий Бабаян, "ТВ Центр".