Путину доложили о росте налоговых поступлений

Глава ФНС рассказал о крупнейших за пять лет налоговых сборах

Поступление налогов в консолидированный российский бюджет в 2018 году достигло максимального за последние 5 лет результата - свыше 21 триллиона рублей. Об этом на встрече с Владимиром Путиным доложил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Рост сбора платежей продолжается и в этом году. Руководитель службы отметил стабильность поступлений по всем видам налогов, а также сокращение числа фирм-однодневок и иных видов нелегальной экономической деятельности.