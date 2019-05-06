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Путину доложили о росте налоговых поступлений

19:59
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Глава ФНС рассказал о крупнейших за пять лет налоговых сборах

Поступление налогов в консолидированный российский бюджет в 2018 году достигло максимального за последние 5 лет результата - свыше 21 триллиона рублей. Об этом на встрече с Владимиром Путиным доложил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Рост сбора платежей продолжается и в этом году. Руководитель службы отметил стабильность поступлений по всем видам налогов, а также сокращение числа фирм-однодневок и иных видов нелегальной экономической деятельности.

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Посетитель в инспекции ФНС России
Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин
Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин
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