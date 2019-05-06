Отчисленный студент МГУ напал на охранника и надругался над стенами здания

Также нарушитель спокойствия оскорбил декана одного из факультетов

Бывший студент философского факультета МГУ, отчисленный оттуда месяц назад, пришел мстить. Как рассказал декан факультета Владимир Миронов, молодой человек, в частности, напал на женщину-охранника и сломал ей руку.

По его словам, экс-студент "напал с какой-то железкой". "Либо больной, либо еще что-то", - подчеркнул Миронов.

Кроме того, незадачливый студент нарисовал на стенах факультета внутри здания оскорбления в адрес декана, сообщает Агентство "Москва". В частности, он "испоганил картины, размещенные на стенах факультета". Теперь они завешаны белой тканью.

По словам Миронова, студента отчислили за недостойное поведение. Он добавил, что отчисленный был "такой, хулиганистый". Сотрудники полиции уже задержали молодого человека. Декан планирует выяснить его дальнейшую судьбу.