В Москве эвакуировали множество торговых центров и "Москва-Сити"

Также "заминированы" офис "Яндекса" и некоторые бизнес-центры

Очередная волна сообщений о минировании прокатилась по Москве. Письма с угрозами пришли в 20 столичных объектов. В основном они были направлены в торговые центры.

Эвакуирован комплекс "Город Столиц" московского международного делового центра "Москва-Сити". Его также проверяют правоохранители, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным ТАСС, правоохранительные органы проверяют торговые центры "Каширская плаза" и Columbus на Кировоградской улице. Также эвакуированы несколько торговых и бизнес-центров, в том числе, офис "Яндекса".

Агентство "Москва" сообщает, что поступили сообщения об угрозах взрыва в ТРЦ "Принц плаза" на улице Профсоюзная, "Капитолий" на проспекте Вернадского, "СпортХит" на Сколковском шоссе, многофункциональном комплексе "Ханой-Москва" на Ярославском шоссе, а также торгово-развлекательном центре "Речной" на улице Фестивальная.