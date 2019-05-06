Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в "Шереметьево" самолета

Всего на борту находились 78 человек

Компания "Аэрофлот" опубликовала полный список пассажиров Sukhoi SuperJet 100, который сгорел при посадке в аэропорту "Шереметьево". В списке находятся 73 человека.

На борту воздушного судна находилось четверо несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 11-ти до 17-ти лет. Также СМИ сообщают, что среди пассажиров были гражданин США Джереми Брукс и гражданин Таджикистана Фатхуддин Курбонбекзода.

Список пассажиров авиалайнера.

Аксенов Юрий

Афанасьев Виктор

Бабаев Кирилл

Белик Татьяна

Брукс Джереми

Вельмякин Виталий

Ветчинкин Сергей

Вицнаровский Александр

Власов Роман

Власова Марина

Воробьёв Максим

Гультайчук Алексей

Ганзиев Алексей

Гончаров Владимир

Гринберг Татьяна

Гущина Галина

Данилкина Рита

Деркунская Елена

Долгопятов Анатолий

Евменьков Владимир

Егоров Петр

Егорова Наталья

Зенин Михаил

Зимницкий Дмитрий

Ивахненко Денис

Искандеров Навруз

Кирсанова Мария

Киселёв Василий

Киселёв Петр

Климов Евгений

Ключникова Екатерина

Ковба Алексей

Конник Марина

Крайнова Наталья

Криштоп Алексей

Кудрияш Александр

Кузнецов Сергей

Курбонбекзада Фаткундини

Мартынова Алёна

Марченков Александр

Марченкова Юлия

Молчанов Олег

Молчанова Юлия

Назаров Максим

Новиков Евгений

Новикова Софья

Парусов Михаил

Печников Василий

Пилипчук Альбина

Плотников Сергей

Плотникова Надежда

Прищенко Валерий

Прищенко Денис

Савельев Роман

Савченко Михаил

Сивоконь Лариса

Ситникова Марина

Смирнов Алексей

Сороколит Александр

Сотсенко Евгений

Тихонова Людмила

Тупичкин Антон

Федорова Алиса

Харинин Дмитрий

Хлебушкин Дмитрий

Хомченко Валентин

Хрумов Михаил

Цицилин Вадим

Цупикова Дарья

Чупрунов Андрей

Чупрунова Екатерина

Шилов Антон

Видео: новые данные о действиях экипажа и пассажиров SSJ100