Боевики атаковали авиабазу Хмеймим в Сирии

Всего было выпущено 36 реактивных снарядов

В Сирии боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим. Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин, жертв и разрушений нет, передает ТВЦ.RU.

По его словам, боевики обстреливали базу утром и вечером. Они использовали реактивные системы залпового огня. "Огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия, который находится в Идлибской зоне деэскалации и контролируется группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее запрещенная в России "Джебхат ан-Нусра", - прим. ред.)", - подчеркнул Купчишин.

Всего было выпущено 36 реактивных снарядов. Управление огнем боевики вели с помощью беспилотника. Обстрелы удалось отразить дежурными силами ПВО. При этом все точки запуска ракет были выявлены и подавлены силами российской авиации и огнем артиллерии сирийских правительственных войск.

В марте самолеты ВКС России уничтожили склад боевиков в сирийском городе Идлиб. Это произошло спустя день после того, как на этот склад была доставлена крупная партия ударных БПЛА. С их помощью террористы планировали напасть на российскую авиабазу Хмеймим.

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