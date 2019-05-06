Лавров раскрыл подробности встречи с Помпео

Министр иностранных дел России назвал беседу со своим американским коллегой неплохим шагом вперёд

Ситуацию в Венесуэле и целый ряд других актуальных международных вопросов обсудили в понедельник Сергей Лавров и Майк Помпео. Главы внешнеполитических ведомств России и США пообщались в финском городе Рованиеми - на полях министерского совещания Арктического совета.

Личная встреча Лаврова и Помпео, пожалуй, главное событие Арктического совета. Томительное ожидание глав внешнеполитических ведомств неожиданно прерывается просьбой к проходящему мимо остановиться, чтобы фотографы смогли выставить кадр, передает "ТВ Центр".

Через несколько минут появляются министр иностранных дел и госсекретарь. Майк Помпео становится у российского флага. Сергей Лавров шутит, что такая расстановка стала уже странной традицией.

Предыдущая встреча Лаврова и Помпео состоялась почти год назад. Хотя обсудить сторонам есть что. Накануне Арктического саммита главы внешнеполитических ведомств заочно обменялись мнениями по ситуации в Венесуэле. Москва и Вашингтон заявляют, что Каракас должен сам разбираться со своими проблемами. Однако Белый дом при этом открыто поддерживает самоназначенного президента Гуайдо, говорит что Россия должна убраться из латиноамериканской страны и не исключает военного вмешательства. Журналист CNN интересуется, сможет ли Москва остановить интервенцию.

"Мы категорически против военных действий где бы то ни было в нарушение международного права. Применение силы может санкционировать только Совбез ООН. Либо оно может быть в ответ на агрессию против суверенного государства", - отметил Лавров.

Соединенным Штатам хотелось бы расчистить себе дорогу и на арктическом пространстве. В ходе пресс-конференции Майк Помпео говорил об этом прямо.

"Мы обеспокоены претензиями России на международные воды Северного морского пути, включая недавно объявленные планы соединения Приморского пути и шелкового пути Китая. Эти провокационные действия являются частью агрессивного поведения России в Арктике. Россия уже оставляет в арктическом снегу следы армейских ботинок", - отметил он.

Однако в ходе личной встречи главы российского МИД и госсекретаря подобные заявления не обсуждались. Как рассказал Сергей Лавров, к реальной политике они не имеют никакого отношения. Хотя региональные проблемы, конечно же, рассмотрели, и даже продвинулись в их понимании.

"Обсудили вопросы, касающиеся стратегической стабильности. Я считаю, что мы сделали очень неплохой шаг вперед в развитии тех дискуссий, которые состоялись между президентами Путиным и Трампом по телефону пару дней назад", - сказал Лавров.

Телефонный разговор Путина и Трампа, состоявшийся в пятницу, длился полтора часа, и, безусловно, определил повестку и сегодняшнего диалога, которым стороны, похоже, остались довольны. Более того, как рассказал глава российского МИД, президенты также договорились о личной встрече, как только появится такая возможность.

Александр Огородников, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр".