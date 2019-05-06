Собянин принял участие в параде Кадетского движения на Поклонной горе

Мэр поздравил участников парада кадет с Днем герба и флага Москвы

В понедельник в Москве состоялся парад школьников-кадетов, посвященный 74-ой годовщине Великой Победы. Его девиз "не прервется связь поколений". Марш традиционно проходит в День памяти святого Георгия Победоносца, небесного покровителя города. В шествии приняли участие более двух с половиной тысяч человек. Это воспитанники кадетских классов московских общеобразовательных школ. А также кадеты из Ижевска, Краснодара, Перми и Ростова-на-Дону - они присоединились к параду впервые.

Равнение на Знамя Победы, флаги России, Москвы и столичного кадетского движения. К этому дню они готовились несколько месяцев - тренировались дважды в неделю, в любую погоду. В День Георгия Победоносца, герба и флага Москвы на Поклонной горе уже традиционно проходит парад "Не прервётся связь поколений!" На груди многих кадетов - портреты дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны, передает "ТВ Центр".

Ветераны, конечно, главные гости праздника. С наступающим Днем Победы их поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что их подвиг - пример для всех последующих поколений москвичей, и поблагодарил за главные уроки мужества для сегодняшних школьников. В этом году более полутора тысяч ребят станут первыми выпускниками кадетских классов. Лучшим классам Сергей Собянин вручил благодарственные письма.

"Вы получили прочные знания, выросли достойными людьми - желаю вам стать профессионалами своего дела и вечно хранить традиции кадетского братства. Удачи, ребята! Я верю, что через несколько лет Москва будет гордиться вашими успехами. Будьте достойны подвигов ваших прадедов: солдат, офицеров Великой Отечественной войны", - сказал мэр.

Четкий строевой шаг, военная выправка, форма с иголочки и грудь в орденах. И это всего за несколько лет учёбы в кадетских классах, которые в московских школах открылись к 70-летию Победы. Помимо обычных предметов, строевая подготовка, стрельба, этикет. А ещё парады, вахты памяти, патриотические акции.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси митрополит Истринский Арсений передал в кадетские корпуса образ святого Георгия Победоносца - покровителя Москвы. В завершение парада Сергей Собянин, митрополит Истринский Арсений, ветераны и участники парада возложили цветы к Вечному огню. А кадеты обещали достойно продолжать традиции победителей.

Полина Кастрицкая, Андрей Пашутин, Дмитрий Панов, Андрей Булычёв, "ТВ Центр".