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Собянин принял участие в параде Кадетского движения на Поклонной горе

22:33
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Мэр поздравил участников парада кадет с Днем герба и флага Москвы

В понедельник в Москве состоялся парад школьников-кадетов, посвященный 74-ой годовщине Великой Победы. Его девиз "не прервется связь поколений". Марш традиционно проходит в День памяти святого Георгия Победоносца, небесного покровителя города. В шествии приняли участие более двух с половиной тысяч человек. Это воспитанники кадетских классов московских общеобразовательных школ. А также кадеты из Ижевска, Краснодара, Перми и Ростова-на-Дону - они присоединились к параду впервые.

Равнение на Знамя Победы, флаги России, Москвы и столичного кадетского движения.  К этому дню они готовились несколько месяцев - тренировались дважды в неделю, в любую погоду. В День Георгия Победоносца, герба и флага Москвы на Поклонной горе уже традиционно проходит парад "Не прервётся связь поколений!" На груди многих кадетов - портреты дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны, передает "ТВ Центр".

Ветераны, конечно, главные гости праздника. С наступающим Днем Победы их поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что их подвиг - пример для всех последующих поколений москвичей, и поблагодарил за главные уроки мужества для сегодняшних школьников. В этом году более полутора тысяч ребят станут первыми выпускниками кадетских классов. Лучшим классам Сергей Собянин вручил благодарственные письма.

"Вы получили прочные знания, выросли достойными людьми - желаю вам стать профессионалами своего дела и вечно хранить традиции кадетского братства. Удачи, ребята! Я верю, что через несколько лет Москва будет гордиться вашими успехами. Будьте достойны подвигов ваших прадедов: солдат, офицеров Великой Отечественной войны", - сказал мэр.

Четкий строевой шаг, военная выправка, форма с иголочки и грудь в орденах. И это всего за несколько лет учёбы в кадетских классах, которые в московских школах открылись к 70-летию Победы. Помимо обычных предметов, строевая подготовка, стрельба, этикет. А ещё парады, вахты памяти, патриотические акции.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси митрополит Истринский Арсений передал в кадетские корпуса образ святого Георгия Победоносца - покровителя Москвы. В завершение парада Сергей Собянин, митрополит Истринский Арсений, ветераны и участники парада возложили цветы к Вечному огню. А кадеты обещали достойно продолжать традиции победителей.

Полина Кастрицкая, Андрей Пашутин, Дмитрий Панов, Андрей Булычёв, "ТВ Центр".

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Парад Кадетского движения на Поклонной горе
Парад Кадетского движения на Поклонной горе
Парад Кадетского движения на Поклонной горе
Парад Кадетского движения на Поклонной горе
Парад Кадетского движения на Поклонной горе
Парад Кадетского движения на Поклонной горе
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