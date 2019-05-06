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В столичных центрах "Мои документы" готовятся к акции "Бессмертный полк"

22:33
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Сотрудники помогают распечатать портреты ветеранов

В этом году 9 мая уже по традиции в стране пройдёт шествие "Бессмертного полка". В День Победы люди выходят с портретами своих родственников - фронтовиков и тружеников тыла - тех, кто помогал одержать победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. Шествие стало поистине народным. Оно объединяет несколько поколений, сплачивает города и страны.

Стоит отметить, что в Москве схема передвижения колонны "Бессмертного полка" останется привычной - от метро "Динамо" до Васильевского спуска. Вся информация о работе станций метро и перекрытых улицах по маршруту  опубликована на официальном сайте акции.

В этом году шествие охватит более 110 стран и 500 городов по всему миру. А пока в столичных центрах "Мои документы" идёт подготовка к акции. Там помогают горожанам распечатать портреты родственников - ветеранов. И там же собирают воспоминания и письма, которые станут главами электронной книги памяти.

Подробнее – в репортаже Татьяны Сидоровой

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Выдача участникам акции "Бессмертный полк" фотографий
Выдача участникам акции "Бессмертный полк" фотографий
Акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк"
Участники акции "Бессмертный полк"
Участники акции "Бессмертный полк"
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