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В новой серии "Игры престолов" создатели допустили непростительный киноляп

22:14
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Кто-то забыл в кадре стаканчик от кофе

Зрители широко обсуждают серьезный прокол создателей "Игры престолов" после выхода четвертой серии заключительного сезона сериала. Далее последуют спойлеры.

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Речь идет о сцене, в которой герои празднуют победу в битве за Винтерфелл. За столом сидит Дейнерис Таргариен. Перед ней на столе стоит одноразовый стаканчик из-под кофе. Именно такой обычно дают в кафе Starbucks.

Эти кадры остались незамеченными для создателей сериала. Однако внимательные зрители приметили неуместный для мира фэнтезийного средневековья предмет.

29 апреля на YouTube опубликовали анонс четвертой серии "Игры престолов", в которой персонажи готовятся к последней битве за Железный трон. Новый эпизод сериала показали 5 мая. Серия длилась 78 минут.

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Кадр из сериала "Игра престолов"
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