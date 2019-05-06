Названа дата оглашения приговора Кокорину и Мамаеву

Процесс близится к завершению

Судьба футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева решится 8 мая. Именно в этот день Пресненский суд Москвы огласит приговор спортсменам и их друзьям, участвовавшим в драках в столице 8 октября 2018 года.

Как рассказала судья, приговор будет оглашен в 14:00, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что Кокорина могут приговорить к году и шести месяцам, а Мамаева – к году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Такое наказание для них запросило гособвинение.

Кроме того, еще двум фигурантам дела - Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину - прокурор попросила назначить год и пять месяцев колонии, а также год и шесть месяцев колонии соответственно.

Ранее в понедельник в суде прошли прения сторон. Гособвинитель заявил о ходатайстве об оглашении протоколов очных ставок. Суд удовлетворил это требование. Адвокат же просил провести судебно-медицинскую экспертизу, но в ней было отказано. Также следствие отказало в ходатайстве о прекращении уголовного дела по статье "Хулиганство".

Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и их товарища Александра Протасовицкого обвиняют в нападении на трех человек: водителя Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и на гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Инцидент произошел 8 октября прошлого года. Фигуранты дела находятся в СИЗО около полугода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября.