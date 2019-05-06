Параметрический "черный ящик" сгоревшего SSJ100 поврежден

Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии

С "черных ящиков" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet скопирована вся полетная информация, она подготовлена для анализа. Об этом сообщили в понедельник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

Там отметили, что один из самописцев сильно поврежден. "Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении на сайте МАК, которое приводит "Интерфакс".

Следственные действия в аэропорту "Шереметьево" уже завершены. Сгоревший лайнер переместили в ангар. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. Девять пассажиров остаются в больницах.

Большинство жертв - жители Мурманской области. В этом регионе объявлен трехдневный траур. Соболезнования родным и близким погибших выразил президент. Владимир Путин получает всю информацию о расследовании трагедии от главы Следственного комитета, а также от министров здравоохранения и транспорта. По словам Евгения Дитриха, оснований для приостановки эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet нет.